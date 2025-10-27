◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1―10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）阪神・伊原が救援として存在感を放った。球団新人では05年能見篤史、橋本健太郎以来、20年ぶりとなる日本シリーズでの登板。自身の暴投が絡んで2回1/3を2安打1失点だったが、強力打線を相手に堂々たる投球を見せた。「点差があった中で、とにかく自分のやるべきことをしようとマウンドに上がった」大量ビハインドにも集中力を研