◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1―10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）【関本賢太郎視点】阪神・大山が2試合、計8打席ノーヒットと苦しんでいる。この日も初回に佐藤輝の右前打で先制した後、なお続いた1死一、三塁で空振り三振。上沢の完全なボール球のフォークボールに手を出した。ここでもう1点でも追加していれば違った展開になっていたと思う。3番森下、4番佐藤輝の状態が悪くないだけに、5番大山