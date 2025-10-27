◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1―10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）【阪神・藤川監督語録】▼デュプランティエがつかまった立ち上がりにちょっと押し切られましたね。あとアウト1個でしたけど。（硬さは）全然感じないですね。▼切り替え不要（甲子園だから）気持ちが切り替えやすいとか、そういうのはないですね。とにかく、純粋にあさって（28日）から試合がある。1勝1敗。それだけですね。