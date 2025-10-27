群馬・高崎市の上信越道下りで車がトラックに衝突し、車が炎上する事故がありました。車から真っ赤な炎と黒煙が出て激しく燃えています。26日午後4時半ごろ、上信越道下りの吉井インターチェンジ付近で車がトラックに追突し、車が全焼する事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。