東京・青梅市で車が電柱に衝突する事故があり、乗っていた男の子が死亡しました。26日午後3時前、東青梅駅近くの交差点で車が電柱に衝突する事故がありました。この事故で、後部座席に乗っていた坂和陽向さん（8）が死亡しました。陽向さんはシートベルトをつけていたということです。