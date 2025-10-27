プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「炒めキノコの混ぜ寿司」 「エリンギの唐揚げ」 「タコのおろしキュウリ和え」 の全3品。 甘辛く炊いたキノコを混ぜた彩りキレイなお寿司をメインに、唐揚げとヘルシーな副菜を添えて。【主食】炒めキノコの混ぜ寿司 シイタケ、シメジ、エノキ・・・キノコがたっぷり入った混ぜ寿司です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：494Kcal レシピ