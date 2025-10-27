２５日、天津美術館「平凡に宿る美−現代の労働を描く多色版画展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月26日】中国天津市の天津美術館で25日、「平凡に宿る美−現代の労働を描く多色版画展」が始まった。78点の作品を展示し、多くの人が見学に訪れている。同館が主催し、天津博物館が特別協力。入場は無料。（記者/周潤健）２５日、天津美術館「平凡に宿る美−現代の労働を描く多色版画展」で展示を見