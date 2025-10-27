アメリカのトランプ大統領はASEAN諸国との首脳会議で、「アメリカは強力なパートナーだ」と演説し、継続的に関係を築いていく姿勢を強調しました。きのうマレーシアを訪問したトランプ大統領は、タイとカンボジアの国境紛争をめぐる和平協定の調印式に立ち会い、自身の外交実績をアピールしました。アメリカトランプ大統領「カンボジアとタイの紛争を終結させる歴史的な合意が結ばれ、東南アジアの人々にとって記念すべき日にな