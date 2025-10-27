滋賀・彦根市で軽自動車が電柱に衝突し、10代の女性2人が死亡しました。26日午前6時50分ごろ、彦根市堀町の市道で「車が電柱に衝突して、男女がけがをしている」と通行人から通報がありました。南に向かっていた軽自動車が、対向車線を越えて歩道に乗り上げ、電柱2本に衝突したということで、車の後部座席に乗っていた滋賀・米原市の高校生・丸本梨音奈さん（18）と、大学生・森柚花さん（19）が頭を強く打つなどして死亡しました