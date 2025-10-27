マレーシアを訪れていた高市首相は、ASEAN（東南アジア諸国連合）との首脳会議など、一連の日程を終え帰国の途につきました。初外遊の成果について、同行するフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者の報告です。首脳会議では、当初、日本語で用意されたスピーチを自ら英語で披露することを決める等、高市カラーも印象づけたデビュー戦となりました。高市首相は会議場で各首脳の座席を一人ずつ回り笑顔で握手を交わしてから、スピーチに