【新華社遵義10月26日】中国貴州省遵義市余慶県で23日、第1回環貴州公園省国際自転車ロードレースの最終ステージ「翠芽区間」が開かれた。英国やロシア、オーストラリアなど30以上の国と地域から27チーム700人余りが参加した。大会は五つのステージで構成され、総走行距離は760キロを超える。ルート上には貴州省の自然景観や文化のありさまが総合的に紹介された。（記者/陳嫱）