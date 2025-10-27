ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」は２６日、予選３日目が行われた。小林甘寧（２１＝広島）は８Ｒ、６コースからまくり差してバック２番手。先頭を走っていた渡辺雄一郎が２Ｍで振り込んだ隙に全速ターンで抜き去り、白星を奪取した。「うれしいです。ペラを叩いて、回転がＭＡＸになるまでの行き足の部分が良くなりました。行きたいところに行ける感じです」と機力アップに成功し、声も弾む。さらに「２周目