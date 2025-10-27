ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２６日、準優勝戦が行われた。遠藤エミ（３７＝滋賀）は準優１１Ｒ、インからコンマ１２のトップスタート。２コースから握った平山智加も寄せ付けず、危なげなく逃げ切り、優勝戦１号艇を手に入れた。今節は序盤から上位級の舟足だったが、妥協することなく調整を続け「気象条件を考えたら準優がベストの状態だった」と万全のレベルに仕上げ