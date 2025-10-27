２６日、クアラルンプールに到着した李強総理（右端）。（クアラルンプール＝新華社記者／黄敬文）【新華社クアラルンプール10月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日午後、チャーター機でマレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した。東南アジア諸国連合（ASEAN）輪番議長国マレーシアのアンワル首相の招きに応じ、東アジア関連首脳会議に出席する。