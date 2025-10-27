２６日、中国・シンガポール商工界座談会の会場。（シンガポール＝新華社記者／王曄）【新華社シンガポール10月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日、シンガポールのガン・キムヨン副首相と同国で開かれた中国・シンガポール商工界座談会に出席した。