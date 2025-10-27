ボートレース大村のＧ?「マスターズリーグ第８戦」が２６日に開幕した。一宮稔弘（５４＝徳島）は初日４Ｒ、２号艇も外枠勢の前づけで５コース発進。コンマ０９のトップスタートからまくって１着を奪取した。「足は悪くない。ダッシュ分もあるけど、少し伸びましたね」と機にも手応え十分だ。３日には愛娘の一宮ゆいがボートレーサー養成所に入所。「きちんと卒業してレーサーになって欲しい」とエールを送るとともに自身も