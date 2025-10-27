【女子旅プレス＝2025/10/27】東京・丸の内エリアの冬の風物詩「丸の内イルミネーション 2025」が、2025年11月13日（木）〜2026年2月15日（日）まで開催。今年は、クリスマスマーケットやキッチンカーが登場する社会実験「Marunouchi Street Park 2025 Winter」や、ディズニーの特別装飾も同時展開し、エリア一帯で冬の都市空間を創出する。【写真】「丸の内テラス」初のルーフトップレストランやカラオケ付ダイナー含む11店舗◆24