【MPG-19 サウンドウェーブ＆コンドル】 2026年5月下旬 発売予定 価格：24,200円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「MPG-19 サウンドウェーブ＆コンドル」を2026年5月下旬に発売する。価格は24,200円。