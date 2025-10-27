【日本海軍 艦船装備セット A （機銃＆光学兵器）】 10月27日 出荷開始 価格：1,650円 ハセガワは10月27日に、ディテールアップパーツ「日本海軍 艦船装備セット A （機銃＆光学兵器）」再販分の出荷を開始する。価格は1,650円。 本商品は、日本海軍の艦船装備がセットになった1/350スケール艦船用のディテールアップパーツ。機銃＆光学兵器が立