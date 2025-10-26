◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京内野手が1試合5安打の日本シリーズ新記録を樹立した。2番中堅で先発出場し、5打数5安打。「練習からずっといい感覚があった。勝負できると思っていた」と猛打ショーに頰を緩ませた。初回は右前打を放つと、2回は左中間を破る適時三塁打。3、5回はお手本のような中堅方向への当たりで、最後は7回に左翼線へ