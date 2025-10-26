◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が、6回1失点の好投で日本シリーズ初登板初勝利を挙げた。星を五分に戻す白星に貢献した右腕は「初回から全開でいった。もうとにかく行けるとこまで全力で行こうって感じだった」と投球を振り返った。立ち上がりから飛ばした右腕は6回で100球に到達。首脳陣は交代を決断し、ベンチへ戻ってきた上沢へ小久保裕紀