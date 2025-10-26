任期満了に伴い10月26日に投票が行われた静岡県の牧之原市長選挙は、現職の杉本基久雄さんが3回目の当選を果たしました。 牧之原市の市長選挙は、現職の杉本基久雄さんが新人候補との一騎打ちを制し、再選を果たしました。 牧之原市長選挙 当 杉本基久雄氏（68）1万1571票 板倉直寿 氏（74） 2808票 杉本さんは、市内に10校ある小中学校の再編計画や、よりよい都市環境づくりを通して子育て世代の定住を増やしたいと訴えま