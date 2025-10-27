鷹のスピードスターが、地に足のついたプレーでチームを勝利に導いた。ソフトバンク・周東佑京内野手（２９）が２６日に行われた「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦で、日本シリーズ新記録となる１試合５安打の快挙を達成。チームも１０―１で阪神を下し、対戦成績を１勝１敗のタイに戻した。初回に右前打、２回には左中間を破る適時三塁打。３、５回にも中前打を放ち、７回の左翼線二塁打で史上初の快挙を成し遂げた