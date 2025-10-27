ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２６日、優勝戦が行われた。今大会唯一の地元レーサーとして参戦した新田雄史（４０＝三重）３コースからコンマ１２のトップスタートを決めて握るも、先マイした末永和也に届かず２番手争い。２Ｍでは桐生順平の巧ターンに阻まれる形になって最後方に後退し、そのまま６着でもゴールとなった。レース後は「仕上がりうんぬんではなくて、実力不足でした。地元のＳＧだ