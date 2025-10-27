【週刊ヤングマガジン 2025年48号】 10月27日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日10月27日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年48号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアを飾るのは福井梨莉華さん。10月29日に発売される1st写真集「あいの道しるべ」から秘蔵カットを公開している。 巻中グラビアには夏井ちひろさん