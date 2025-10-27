今年6月に結婚したデニスの植野行雄の美人嫁の写真が公開され、永野らが「うわ！キレイな人だな〜！」などと驚愕するヒトコマがあった。【映像】デニス植野の美人嫁『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみと妹のゆい小池が登場した。昨今の芸能界は、奥様方