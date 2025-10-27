1985（昭和60）年10月27日、東京競馬場で行われた天皇賞・秋で、13番人気の伏兵ギャロップダイナが、前年の三冠馬で断然の1番人気だった「皇帝」シンボリルドルフを差し切る大金星を挙げた。初コンビの根本康広騎手は「気楽に乗って直線勝負にかけたのが良かった。まさかルドルフに勝てるとは…」と話した。