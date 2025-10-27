米中貿易協議の会場を後にするベセント米財務長官＝26日、クアラルンプール（ロイター＝共同）【クアラルンプール、ワシントン共同】ベセント米財務長官は26日、中国がレアアース（希土類）の輸出規制を1年間延期するとの考えを示した。トランプ米大統領が表明した対中100％追加関税は回避する。大豆など米国産の農産物の輸入拡大でも合意したと明らかにした。マレーシアでの中国との閣僚級貿易協議後、米ABCテレビのインタビュ