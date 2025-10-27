安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の初公判が２８日、奈良地裁で開かれる。山上被告は殺人罪を認める方針。最大の争点は、母親の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への多額献金による家庭崩壊が事件に与えた影響を量刑にどの程度反映するかだ。弁護側は被告人質問のほか、母親や宗教学者ら５人の証人尋問で教団の影響を明らかにす