川崎市川崎区の市議補欠選挙（欠員１）は２６日投開票され、自民党公認の新人で元衆院議員秘書の菅谷英彦氏（４７）が新人・元職４人を破り、初当選した。同補選は、９月に市議が市長選出馬のため辞職したことに伴い、欠員が生じたため実施。菅谷氏のほか、共産党公認の元職・片柳進氏（４８）、立憲民主党公認の新人・成田絵麻氏（３５）、社民党公認の新人・吉岡太郎氏（２７）、日本維新の会公認の新人・和合大樹氏（２５）