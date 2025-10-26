日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が9月度の売上高を発表。残暑の影響で秋物衣料の出足が鈍ったものの、飲食やイベント関連の売上が伸びたことで、どちらも前年同月を上回ったことが分かった。【前月は】8月の百貨店とSC売上、ともに前年上回る猛暑で夏物好調■百貨店売上高は2カ月連続で前年同月上回る24日、日本百貨店協会が9月度の全国百貨店売上高概況を発表。売上高は前年同月比（店舗数調整後）1.4%増の4,