◆欧州男子プロゴルフツアージェネシス選手権最終日（２６日、韓国・ウージョンヒルズＣＣ＝７３６７ヤード、パー７１）トップと３打差７位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、４ボギーの７０で回り、通算６アンダーの７位で終えた。出だし１番から３連続ボギーと苦戦したが、終盤５ホールで３バーディーを奪うなど巻き返した。３位から出た桂川有人（国際スポーツ振興協会）は７０で回り、通算７アンダーの４