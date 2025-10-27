新潟県上越市長選での落選が決まり、支持者らを前に敗戦の弁を述べる現職の中川幹太氏＝26日午後、新潟県上越市任期満了に伴う新潟県上越市長選は26日投開票の結果、元駐ハンガリー大使の無所属新人小菅淳一氏（73）が、元参院議員の新人風間直樹氏（59）や、再選を期した現職中川幹太氏（50）ら無所属5人を破り、初当選を果たした。「工場勤務は高卒レベル」といった不適切な発言を繰り返した中川氏による市政継続の是非が主な