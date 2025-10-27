アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の入場者プレゼント第3弾が発表された。第3弾は、原作者・芥見下々氏描き下ろし解禁ビジュアルステッカーで、11月1日より配布される。【画像】豪華すぎるだろ…花澤香菜、緒方恵美ら呪術声優のお祝いコメント本特典は、『劇場版 呪術廻戦 0』情報解禁時に公開された芥見下々氏描き下ろし解禁ビジュアルが、色違い2種1セットのステッカーになったもの。1人1点のみの配布となる。『呪術廻