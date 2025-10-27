8人組グループ・timeleszの寺西拓人と篠塚大輝が11月5日発売の『anan』2470号の表紙を飾る。特集では、新メンバーオーディションで出会った、最年長と最年少のふたりがグループを代表して、大躍進のtimeleszの今、そしてこれからを語る。【写真】カッコイイ！全身ブラックコーデで揃えたtimeleszanan恒例、アスリートや新形態エンタメグループなどさまざまなチームのあり方にフォーカスした「The TEAM 人はチームで強くなる。2