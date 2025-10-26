今季限りでヤクルトを退団した鈴木康平投手（３１）が２６日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。日立製作所から１７年ドラフト２位でオリックス入団。同じ読みの鈴木昂平が在籍していたため、登録名を「Ｋ―鈴木」にした。２３年５月にトレードで巨人に移籍し、同年は救援で３３登板。２４年オフに戦力外となり、ヤクルトと育成契約を結んだが、２年連続で戦力外通告を受けていた。今後は未定で「野球を通して学んだ