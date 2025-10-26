現新５人による争いとなった宮城県知事選は２６日投開票が行われ、現職の村井嘉浩氏（６５）（無所属）の６選が確実となった。村井氏は自民党県議らが支援組織を作ったほか、公明党県議団も支持。５期２０年の実績を強調し、新人で前自民党参院議員の和田政宗氏（５１）（同）の猛追をかわした。和田氏は参政党と政策に関する覚書を締結して支援を受けたが、及ばなかった。新人で前県議の遊佐美由紀氏（６２）（同）は立憲民