ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２６日、優勝戦が行われた。６号艇の赤岩善生（４９＝愛知）のコース取りに注目が集まったが、全艇譲らずオールスローの６コースとなった。今節の平均スタートタイミングはコンマ０８と好Ｓを連発していたが、優勝戦は６艇中６番目のコンマ２５。「ベストな足で臨めた。展示はトップスタートでいい感じで行けていたが、見え過ぎていたことが裏目に…。少し保険をかけて