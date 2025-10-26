「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。ゲームセットの瞬間、山本は女房役のスミスの元へ歩み寄り、ハグをかわした。好リードで支えてくれた正捕