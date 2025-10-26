「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。ゲームセットの瞬間、山本は女房役のスミスの元へ歩み寄り、ハグをかわした。好リードで支えてくれた正捕
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
- 3. 簡単さつまいも「鬼まんじゅう」
- 4. 寛一郎の歯が「黄色すぎ」X指摘
- 5. 上司のW不倫目撃 辞めさせられた
- 6. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 7. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 8. 16年ぶりoasis日本公演 ファン涙
- 9. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
- 10. たけし 小泉防衛相に失笑漏らす
- 1. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
- 2. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 4. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
- 5. 酔って路上に倒れていた男性を酒気帯び運転でひき逃げした疑い 23歳の女を逮捕 岐阜の柳ヶ瀬商店街近く
- 6. 秋田、クマ被害で自衛隊要望へ
- 7. トランプ氏の来日控え都内厳戒
- 8. クマによる死者 過去最悪10人に
- 9. 幼稚園勤務の女性 テントで行為
- 10. まさかのタイプミス発祥!? ライダー挨拶「ヤエー!!」に隠された知られざる真実 生まれた日まで特定済み！
- 1. たけし 小泉防衛相に失笑漏らす
- 2. 57万円超の請求 原因は8歳の孫
- 3. 冷凍庫に5歳娘の遺体 死因が判明
- 4. 田原氏 動画で高市首相に謝罪
- 5. 楽天銀行は「毎日1円振込」で得
- 6. 維新代表 ヤジに「おもんない」
- 7. 新閣僚にコード・ブルーの監修者
- 8. 包丁突きつけられる 結婚を決意
- 9. 陰キャ少年→10年後垢抜け大変身
- 10. 公園にマジックミラー号 議論に
- 1. プーチン氏「ブレベスニク」発射
- 2. 中国人「鬼滅」見れずに香港へ
- 3. 12歳少女強姦し殺害 女に終身刑
- 4. 1歳児に強制入れ墨 露で物議に
- 5. ルーブル強盗事件関与か 2人拘束
- 6. DVDの画面 レゴで再現し話題
- 7. 「気持ち悪い」寿司店の広告物議
- 8. 露軍とウ軍 兵器の革新に驚く
- 9. プーチン氏にトランプ氏大変失望
- 10. NY、イスラム教徒市長に現実味 期日前投票始まる
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. クマ 殺した人間に葉をかける訳
- 3. 長男嫁が送る孫の写真にモヤモヤ
- 4. 1パチ打つ高齢者狙う闇金の手口
- 5. ｢今や子猫サイズ｣新宿"大量ネズミ"の恐怖な現実
- 6. これから儲かる大阪の不動産投資
- 7. 温泉地が次々と…中国資本が買収
- 8. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」 トランプ大統領来日時に伝達へ
- 9. 太陽光発電 元取れないは本当か
- 10. 歌舞伎町ホストクラブのラスベガス進出案
- 11. 「仕事が自分に何を与えてくれるのか」では不満だらけになる
- 12. 毎年人気 バームクーヘンの逸品
- 13. 乾燥対策に！加湿器人気ランキングを公開
- 14. 讃岐うどん雲丹 香川で提供開始
- 15. 「成果」にこだわる東進で、やる気も学力も急上昇！ 冬期特別招待講習 10/25申込開始
- 16. 「2万円給付金」は“住民税非課税世帯”に支給予定が取りやめに!? 代わりに「給付付き税額控除」を検討中らしいけど、中間層にも“恩恵”はあるの？
- 17. 年金の繰り下げを悔やむ70代夫婦
- 18. まんが日本昔話打ち切り 「やめないで」の声が毎日放送に殺到
- 19. 【農業分野（1）】 参入の規制緩和によって生まれる 新たなビジネスの形とは ――日本総合研究所主任研究員 三輪泰史
- 20. 日産とスバルの不正が国内新車セールスに落とす影
- 1. JR東「職住近接」が進む? 解説
- 2. 2つのブラックホール 観測に成功
- 3. 指で操作 指輪型コントローラー
- 4. Amazonセールの注目アイテムは?
- 5. 新たな恐怖『NN4444』再上映
- 6. AIツールの新機能 YouTubeで予告
- 7. 今週の秋葉原情報 - Intelの新型GPU「Arc」を内蔵したハイエンド向けNUCベアボーンが発売に
- 8. ダイソーのカードホルダーが便利
- 9. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 10. ロジクール、「MX MASTER 3S Bluetooth edition」の発売日を11月6日へ
- 11. 大ヒット チタン製のケース
- 12. 麻婆豆腐とカレーが禁断の合体、松屋の「麻婆カレー」試食レビュー
- 13. MicrosoftがWindowsの更新プログラムに次期OSの広告を仕込んでいたことが判明
- 14. 新年に使いたいTwitterのテク
- 15. カバンを持ち上げ！ 腹筋のために背中の筋肉を鍛える
- 16. Instagram動画が最大60秒に。さらにタイムライン表示にアルゴリズムを導入へ！企業への影響と取るべき対策とは？
- 17. ミニマリストの鉢植え都市、東京──路地を彩る「ソーシャルグリーン」
- 18. イケアの考える、野菜も育てる「あたらしいキッチン」
- 19. 「どん兵衛」の豪華バージョン？ 卵かけご飯と無限ループしたくなる「千とせ 肉うどん」カップ麺
- 20. 【体験会レポート】まさに飛行機の操作感！マルチコプターとは違った固定翼ドローンParrot Discoの飛ばし心地
- 1. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
- 2. 山本由伸無双 日米加のSNSを席巻
- 3. SB周東 日本S新記録の1試合5安打
- 4. 驚異的...ド軍は山本由伸を絶賛
- 5. 由伸は歴史的 463億円は安すぎる
- 6. 由伸の契約金463億円「超格安」
- 7. J2降格 山口智監督が謝罪も
- 8. 指名漏れ投手「俺迷惑かけてる」
- 9. J2降格の湘南 ベルマーレが声明
- 10. 日本人監督を なぜ解任したんだ
- 1. 寛一郎の歯が「黄色すぎ」X指摘
- 2. 16年ぶりoasis日本公演 ファン涙
- 3. 芸人がラヴィットに嫌悪感露わ
- 4. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
- 5. 与沢氏が婚活 応募条件に呆れ声
- 6. 小野田大臣、週刊誌の取材に抗議
- 7. 長田が「SASUKE」収録で左足骨折
- 8. 有吉弘行 吉村崇から悲壮メール
- 9. 穴井夕子 離婚も円満アピールか
- 10. 綾野剛の大量発汗「心配だなあ」
- 1. 上司のW不倫目撃 辞めさせられた
- 2. 高収入男性 無理すぎる愛の告白
- 3. 12人産んだ女性 レス事情赤裸々
- 4. 香水とは違う「練り香水」の魅力
- 5. スタバ「冬の夜を彩る」限定商品
- 6. デキ婚しそうだったので11歳差婚
- 7. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
- 8. 秋冬限定 ミッフィーの新作登場
- 9. 可愛いコスメを買う勇気が出ない。「お姫様」に憧れてきた後輩にエールを送る白川さん
- 10. PEANUTSとコラボ 正月にぴったり
- 11. 低身長さんに参考になる秋コーデ
- 12. 12星座【おっとり】ランキング 牡牛座はすべての動きがゆっくりスローモーション！
- 13. みんなの初体験っていつ？ タイミングは？ 痛いってホント？
- 14. やべ…オレ興奮してる…男が興奮したときにするスキンシップ４つ
- 15. 可愛いけど付き合えない…。男が「彼女候補から外す女性」の特徴
- 16. 「ガーナ」アイス無料！アルフォートや紗々も...。セブンで《1個買うと1個もらえる》対象商品を大量追加（10月9日時点）
- 17. 「お嬢様を騙すなんて朝飯前だ」男が社長の娘に仕掛けた罠とは？
- 18. 元傭兵語る「戦場暮らし」の裏話
- 19. 「明日から早く起きる」他の猫に触発され、早起きチャレンジをしてみたら？
- 20. 毎年人気 バームクーヘンの逸品