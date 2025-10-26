◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）主砲にチームを勢いづける一発が飛び出した。二回、ソフトバンクがリードを5点に広げてなお2死一、二塁。山川は阪神2番手岩貞が投じた高めのスライダーを逃さなかった。会心の一振りで放たれた打球は左中間席一直線。確信歩きからゆっくりとダイヤモンドを一周し、どすこいポーズを決めた山川は「完璧。今年一番くらいのいい打席になった