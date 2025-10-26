◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐が自身の走塁ミスに自ら触れ、反省した。初回、連打で無死一、二塁となったが、バントの構えをした柳町達が見送った。すると、二塁走者の柳田が大きく飛び出し、二、三塁間で挟まれた後にタッチアウト。小久保裕紀監督も「あれは飛び出した方が悪い」と話した。それでも柳田は3安打とバットで結果を残した。試