宮城県知事選で6選を決め、笑顔を見せる村井嘉浩氏＝26日午後、仙台市任期満了に伴う宮城県知事選が26日投開票され、自民、公明両党の県議らが支援した無所属の現職村井嘉浩氏（65）が無所属新人4人を破って6回目の当選を果たした。多選批判がある中、高市早苗首相（自民党総裁）の応援メッセージなどに後押しされ、参政党と連携した自民元参院議員の新人和田政宗氏（51）らを振り切った。投票率は46.50％で、4年前の前回選を9