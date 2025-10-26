新潟県上越市長選挙が26日投開票され、無所属の新人で元外交官の小菅淳一さん（73）が初当選を果たしました。上越市長選は過去最多の6人が立候補し混戦となっていましたが、産業活性化や子育て支援に力を入れるなどと訴えた小菅さんが、2万4039票を獲得し初当選しました。投票率は56.63％でした。開票状況小菅淳一氏2万4039票石田裕一氏1万1567票宮越馨氏 9834票中川幹太氏1万6295票風間直樹氏1万9586票丸山章氏