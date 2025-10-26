２６日午後１０時３５分ごろ、東京都と神奈川、茨城、栃木、埼玉、千葉各県で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北西部。震源の深さは約８０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・３と推定される。神奈川県内では、横浜市鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷区、港北区、戸塚区、緑区、瀬谷区、川崎市中原区で震度２を観測。横須賀市、平塚市、藤沢市、厚木市、箱根町など広い範囲で震度１となった。