ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２６日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。長嶋万記（４４＝静岡）は準優９Ｒ、インからコンマ０６のトップＳで逃げ完勝。当地通算１５回目の優出を決めた。「足はバランスが取れていいと思う。全体的にレベルが上がるようにペラ調整したい。押す感じが欲しい」と相棒の２６号機には好感触で、さらなる上積みも