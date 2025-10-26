【オランダ・エールディビジ第10節】(デ・フロルーシュ・フェステ)トゥエンテ 2-3(前半1-0)アヤックス<得点者>[ト]K. Hlynsson(4分)、リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル(64分)[ア]ボウト・ベグホルスト(49分)、オスカル・グロフ(51分)、ミカ・ゴドツ(56分)<警告>[ア]オスカル・グロフ(89分)、ケネス・テイラー(90分+1)観衆:30,000人