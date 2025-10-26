阪神は２６日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（みずほペイペイ）に１―１０で大敗。初戦の勢いをつなげず対戦成績は１勝１敗のタイとなった。この日、７回まで５人の投手をリードした坂本誠志郎捕手（３１）は「やられたまま終わるわけにはいかないし、やり返せるチャンスはいくらでもある。みんなでやり返しに行きたい」と悔しさをにじませながらも前を向いた。１点を先制した直後の初回から先発デュプランティ