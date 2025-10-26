フィギュアスケートの全兵庫選手権が２５、２６日の２日間、兵庫・尼崎スポーツの森で行われ、選手権女子は今季限りでの引退を表明している坂本花織＝シスメックス＝が２２５・２９点で優勝した。この日行われたフリーで１５２・６２点を記録し、関係者や親族も多く訪れた地元での演技で貫禄をみせた。演技前、演技後と、多くの人と触れあう場面もみせ「どこを見ても知ってる顔。ある意味オール兵庫が一番緊張するんじゃないか