坂出警察署 警察によりますと、28日午後8時20分ごろ、香川県宇多津町で、祭りの太鼓台のかき棒から小学生の女子児童（9）が落下し、太もも付近に太鼓台のタイヤが接触しました。 女子児童のけがの程度は調査中だということです。