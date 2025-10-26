◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクは5番・栗原の貴重な一打がチームをよみがえらせた。1点を先制された直後の初回、無死一、二塁としたが3番・柳町の打席で二塁走者の柳田が飛び出してアウトになる走塁ミス。柳町は四球も4番・近藤が空振り三振に倒れ、2死一、二塁とチャンスがついえてもおかしくない場面だった。ここで登場した栗原が、デュプランテ